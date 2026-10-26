Лариса Долина объяснила паузу в концертах и подготовкой новой программы Долина заявила, что отменила концерты ради отдыха и подготовки новой программы

Москва26 окт Вести.Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что приняла решение отменить ряд своих выступлений, чтобы сделать небольшую паузу, отдохнуть и заняться подготовкой новой концертной программы. Об этом она сказала на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова.

Я сама их отменяла. Есть причины, но я не хочу их сейчас озвучивать. Я хочу просто сейчас немножко отдохнуть, сесть, спокойно подумать, сделать новую программу и на будущий год уже начать снова формировать гастрольные поездки и так далее цитирует артистку РИА Новости

Ранее стало известно, что четыре сольных концерта Долиной, запланированные до конца 2026 года в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске, либо отменены, либо недоступны для покупки билетов. Представитель певицы Сергей Пудовкин пояснил, что выступления не отменены, а перенесены на 2027 год в связи с подготовкой новой программы.

При этом певица отметила, что полностью прекращать выступления пока не собирается, поскольку продолжает играть в театре.