Instasamka объяснила слова об уходе из РФ желанием привлечь внимание к песне

Instasamka объяснила свое заявление об уходе с российской сцены Instasamka объяснила слова об уходе из РФ желанием привлечь внимание к песне

Москва12 авг Вести.Блогер и певица Дарья Еропкина, известная под псевдонимом Instasamka, объяснила свое заявление о том, что она уходит с российской сцены, попыткой привлечь внимание к новой песне.

По словам исполнительницы, речь идет об экспериментальном и необычном для нее релизе.

Чтобы он не хлопнулся, я решила немного подтопить хайпа. Я не то что никуда не уеду. Я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда сказала Instasamka в видео, опубликованном в ее Telegram-канале

Певица добавила, что выпуск упомянутой песни запланирован на четверг.

Ранее Instasamka заявила, что навсегда уходит с музыкального рынка России. Артистка рассказала, что сейчас переводит все свои песни на английский язык. Она также поделилась, что на протяжении шести месяцев живет с мужем в Дубае и не планирует возвращаться в РФ.