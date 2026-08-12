Москва12 авгВести.Блогер и певица Дарья Еропкина, известная под псевдонимом Instasamka, объяснила свое заявление о том, что она уходит с российской сцены, попыткой привлечь внимание к новой песне.
По словам исполнительницы, речь идет об экспериментальном и необычном для нее релизе.
Чтобы он не хлопнулся, я решила немного подтопить хайпа. Я не то что никуда не уеду. Я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогдасказала Instasamka в видео, опубликованном в ее Telegram-канале
Певица добавила, что выпуск упомянутой песни запланирован на четверг.
Ранее Instasamka заявила, что навсегда уходит с музыкального рынка России. Артистка рассказала, что сейчас переводит все свои песни на английский язык. Она также поделилась, что на протяжении шести месяцев живет с мужем в Дубае и не планирует возвращаться в РФ.