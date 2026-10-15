Москва15 октВести.Народная артистка России Лариса Долина никак не прокомментировала информацию о приостановке продажи билетов на ее сольные концерты в этом году, пишет ТАСС.
Соответствующий вопрос журналисты задали артистке на юбилейном концерте народного артиста РФ Николая Баскова.
А какая связь с сегодняшним мероприятием?ответила Долина
Согласно данным данные с сайта певицы и онлайн-сервисов продажи билетов, четыре ее сольных концерта, заявленные в афише на 2026 год, отменены или покупка билетов на них недоступна.
Ближайшее мероприятие, которое было запланировано в московском Lюstra Bar на 18 октября, отменено. По словам представителя площадки, других концертов Долиной в этом заведении до конца года также не планируется.
Кроме того, были заявлены выступления певицы в Коломне, Брянске и Обнинске. Билеты на них купить в настоящее время также нельзя.