Долина не стала объяснять причины приостановки продажи билетов на ее концерты

Долина не стала комментировать информацию об отмене ее концертов Долина не стала объяснять причины приостановки продажи билетов на ее концерты

Москва15 окт Вести.Народная артистка России Лариса Долина никак не прокомментировала информацию о приостановке продажи билетов на ее сольные концерты в этом году, пишет ТАСС.

Соответствующий вопрос журналисты задали артистке на юбилейном концерте народного артиста РФ Николая Баскова.

А какая связь с сегодняшним мероприятием? ответила Долина

Согласно данным данные с сайта певицы и онлайн-сервисов продажи билетов, четыре ее сольных концерта, заявленные в афише на 2026 год, отменены или покупка билетов на них недоступна.

Ближайшее мероприятие, которое было запланировано в московском Lюstra Bar на 18 октября, отменено. По словам представителя площадки, других концертов Долиной в этом заведении до конца года также не планируется.

Кроме того, были заявлены выступления певицы в Коломне, Брянске и Обнинске. Билеты на них купить в настоящее время также нельзя.