Москва29 нояВести.Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала РИА Новости о творческих планах после паузы в карьере.
По словам певицы, в следующем году она планирует отправиться на гастроли по городам России. График и количество городов она пообещала сообщить позже.
У меня будут гастроли в следующем году по городам России, но график начнет формироваться только в 2027 годусказала Лариса Долина
В ноябре на концерте в Коломне она объявила о паузе в концертной деятельности. Артистка призналась, что ей требуется время для восстановления физических и моральных сил.
При этом на днях певица посетила Пхеньян. На концерте российских артистов, в том числе и Долиной, присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу.