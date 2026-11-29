В следующем году Лариса Долина планирует гастроли по городам России

Лариса Долина рассказала, будут ли у нее гастроли по России в следующем году В следующем году Лариса Долина планирует гастроли по городам России

Москва29 ноя Вести.Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала РИА Новости о творческих планах после паузы в карьере.

По словам певицы, в следующем году она планирует отправиться на гастроли по городам России. График и количество городов она пообещала сообщить позже.

У меня будут гастроли в следующем году по городам России, но график начнет формироваться только в 2027 году сказала Лариса Долина

В ноябре на концерте в Коломне она объявила о паузе в концертной деятельности. Артистка призналась, что ей требуется время для восстановления физических и моральных сил.

При этом на днях певица посетила Пхеньян. На концерте российских артистов, в том числе и Долиной, присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу.