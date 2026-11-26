Ким Чен Ын и его жена посетили концерт Ларисы Долиной в Пхеньяне

Ким Чен Ын вместе с женой посетил концерт певицы Ларисы Долиной в Пхеньяне Ким Чен Ын и его жена посетили концерт Ларисы Долиной в Пхеньяне

Москва26 ноя Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетил концерт российских артистов с участием певицы Ларисы Долиной в Пхеньяне, приуроченный к XIII заседанию межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и КНДР, сообщает ТАСС.

На сцене Пхеньянского оперного театра выступили Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова и народная артистка РФ Лариса Долина. В программе прозвучали "Калинка", "Катюша", "Погода в доме" и другие известные композиции.

После концерта Ким Чен Ын поднялся на сцену и лично поблагодарил музыкантов. Затем он около получаса беседовал с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, который возглавляет российскую часть межправительственной комиссии.

Заседание комиссии проходит в Пхеньяне с 25 по 27 ноября.

Ранее Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньяне, посвященный 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Перед северокорейским лидером выступили певец SHAMAN, хор имени Пятницкого, балет "Тодес" и Ансамбль песни и пляски ВКС России.