Партийно-правительственная делегация КНДР прибыла с официальным визитом в Москву Партийно-правительственная делегация Северной Кореи прибыла в Москву

Москва15 ноя Вести.Партийно-правительственная делегация Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) прибыла в Российскую Федерацию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Партийно-правительственная делегация во главе с членом Президиума Политбюро ЦК ТПК, секретарем ЦК партии Чо Ён Воном 14 ноября спецсамолетом прибыла в Москву для нанесения визита в РФ говорится в сообщении

Отмечается, что делегация была встречена членом бюро высшего совета партии "Единая Россия" Андреем Климовым, чрезвычайным и полномочным послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем, сотрудниками посольства и "другими заинтересованными лицами".

КНДР хочет всесторонне развивать свои отношения с Россией и добиться настоящей международной справедливости. Об этом ранее заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю на приеме по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.