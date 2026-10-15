Москва15 октВести.Корейская Народно-Демократическая Республика хочет всесторонне развивать свои отношения с Россией и добиться настоящей международной справедливости. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю на приеме по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
Всесторонне расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества вместе с братским российским народом (…) в этом заключается незыблемая позиция правительства нашей республики и нашего народасказал Ким Чжон Гю
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Андрей Подъелышев, в свою очередь, добавил, что отношения двух государств можно назвать образцовыми.
Прием по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном прошел в дипломатическом клубе "Тэдонган" в среду. Среди гостей были руководящие сотрудники ряда корейских министерств и ведомств, а также делегация МВД России.