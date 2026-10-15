В МИД КНДР заявили, что Пхеньян планирует всесторонне сотрудничать с Москвой МИД КНДР: Пхеньян планирует всесторонне развивать свои отношения с Москвой

Москва15 окт Вести.Корейская Народно-Демократическая Республика хочет всесторонне развивать свои отношения с Россией и добиться настоящей международной справедливости. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чжон Гю на приеме по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Всесторонне расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества вместе с братским российским народом (…) в этом заключается незыблемая позиция правительства нашей республики и нашего народа сказал Ким Чжон Гю

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНДР Андрей Подъелышев, в свою очередь, добавил, что отношения двух государств можно назвать образцовыми.

Прием по случаю 78-й годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Пхеньяном прошел в дипломатическом клубе "Тэдонган" в среду. Среди гостей были руководящие сотрудники ряда корейских министерств и ведомств, а также делегация МВД России.