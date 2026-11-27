Козлов передал пожелания России от Ким Чен Ына Министр Козлов: Ким Чен Ын верит в победу России и желает успехов народу страны

Москва27 ноя Вести.Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын верит в победу России и желает всего самого доброго народу страны. Такое пожелание от главы КНДР передал в интервью ИС "Вести" министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

С 25 по 27 ноября в Пхеньяне проходит 13-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР. Сопредседателями выступают министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.

Товарищ Ким Чен Ын просил передать всему народу Российской Федерации здоровья, успехов. [Он] верит в нас, в победу. И желает всего самого-самого доброго нашему народу, как наш настоящий друг, товарищ сказал Козлов

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Андрей Подъелышев заявил о необходимости расширять транспортные коммуникации для развития экономических отношений между странами.