Москва7 октВести.Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения. В послании, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер КНДР подтвердил неизменную поддержку Российской Федерации и заявил о приверженности дальнейшему укреплению союзнических связей с Москвой.
Придавать большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству, союзническим отношениям с братской РФ, непрестанно расширять и развивать совместное дело — незыблемая линия правительства КНДР и мой личный неизменный выборотметил Ким Чен Ын
В телеграмме также высказана уверенность в победе российского народа в "справедливой священной войне за защиту суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности страны".
Еще раз заверяю мою неизменную поддержку в отношении Вас и РФподчеркнул Ким Чен Ын, назвав Путина "самым дорогим другом"
Лидер КНДР отметил, что за последние 20 лет Россия укрепила статус мировой державы и показала себя как мощная и процветающая страна.
Рад тому, что имею прекрасные дружеские отношения с Вами и открываю новую страницу в развитии отношений между нашими двумя странамизаключил Ким Чен Ын
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин 7 октября проведет несколько телефонных разговоров с зарубежными лидерами.