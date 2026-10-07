Ким Чен Ын в поздравлении Путину заявил о неизменной поддержке России

Ким Чен Ын в поздравлении Путину заверил его в неизменной поддержке России Ким Чен Ын в поздравлении Путину заявил о неизменной поддержке России

Москва7 окт Вести.Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения. В послании, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер КНДР подтвердил неизменную поддержку Российской Федерации и заявил о приверженности дальнейшему укреплению союзнических связей с Москвой.

Придавать большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству, союзническим отношениям с братской РФ, непрестанно расширять и развивать совместное дело — незыблемая линия правительства КНДР и мой личный неизменный выбор отметил Ким Чен Ын

В телеграмме также высказана уверенность в победе российского народа в "справедливой священной войне за защиту суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности страны".

Еще раз заверяю мою неизменную поддержку в отношении Вас и РФ подчеркнул Ким Чен Ын, назвав Путина "самым дорогим другом"

Лидер КНДР отметил, что за последние 20 лет Россия укрепила статус мировой державы и показала себя как мощная и процветающая страна.

Рад тому, что имею прекрасные дружеские отношения с Вами и открываю новую страницу в развитии отношений между нашими двумя странами заключил Ким Чен Ын

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин 7 октября проведет несколько телефонных разговоров с зарубежными лидерами.