Путин высоко оценил дружеские отношения с Ким Чен Ыном Путин передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну и оценил их отношения

Москва16 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин передал самые наилучшие пожелания председателю Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну и отметил, что высоко ценит дружеские отношения, сложившиеся между ними. Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ен Воном.

Хочу передать самые наилучшие пожелания председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики товарищу Ким Чен Ыну. Высоко ценю, что между нами сложились деловые, дружеские отношения, которые, безусловно, помогают нам решать и развивать отношения между государствами заявил Владимир Путин

В свою очередь Чо Ен Вон также передал Путину наилучшие пожелания от Ким Чен Ына.

Прежде всего хотел бы по поручению передать вам самый теплый привет и наилучшие пожелания от товарища Ким Чен Ына. Вы просили передать самый теплый привет, наилучшие пожелания генеральному секретарю товарищу Ким Чен Ыну, и за это я благодарен и ответственно точно доложу сказал секретарь ЦК Трудовой партии Кореи

Делегация из КНДР прибыла в Москву для участия в Форуме сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Запланированы встречи с руководством партии "Единая Россия", с председателем Государственной Думы и с председателем Совета Федерации.