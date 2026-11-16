Москва16 ноя Вести.Президент России Владимир Путин передал дружеский привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну. С такой просьбой Путин обратился к члену Политбюро КНДР, секретарю Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи Чо Ен Вону, который сейчас находится с визитом в Москве и с которым российский лидер провел встречу вечером в понедельник.

Прошу еще раз передать самые наилучшие пожелания и привет, дружеский привет председателю Государственных дел товарищу Ким Чен Ыну сказал Путин

Президент России отметил, что придает особое значение сложившимся у него с Ким Чен Ыном деловым и дружеским отношениям, которые помогают развивать сотрудничество и связи между двумя странами.

Чо Ен Вон в свою очередь передал Владимиру Путину "самый теплый привет и наилучшие пожелания" от товарища Ким Чен Ына. Член Политбюро КНДР добавил, что сегодня корейско-российские отношения развиваются динамично во всех направлениях и строятся на основе товарищеских отношений между лидерами двух стран.

Ранее глава МЧС Российской Федерации Александр Куренков в Пхеньяне передал главе правительства КНДР привет от президента РФ Владимира Путина.