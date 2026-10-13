Куренков в Пхеньяне передал главе правительства КНДР привет от Путина Куренков поздравил главу кабмина КНДР с годовщиной ТПК, передав привет от Путина

Москва13 окт Вести.Глава МЧС Российской Федерации Александр Куренков провел встречу в Пхеньяне с председателем кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Пак Тхэ Соном и передал ему привет от президента РФ Владимира Путина и российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Прежде всего, поздравляю вас с 81-й годовщиной образования Трудовой партии Кореи (ТПК) и передаю вам привет от президента РФ Владимира Владимировича Путина и председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина сказал Куренков

Глава МЧС России впервые посетил КНДР.

МЧС России и Министерство по делам стихийных бедствий КНДР подписали план совместных работ в период с 2027 по 2029 год. Подписи поставили руководители ведомств Александр Куренков и Ким Чхоль Нам.