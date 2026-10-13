Глава МЧС России в Пхеньяне передал Ким Чен Ыну в подарок огнетушитель

Глава МЧС передал неочевидный подарок для лидера КНДР Глава МЧС России в Пхеньяне передал Ким Чен Ыну в подарок огнетушитель

Москва13 окт Вести.Глава МЧС России Александр Куренков, находящийся с рабочим визитом в Пхеньяне, передал в качестве подарка для лидера КНДР Ким Чен Ына огнетушитель, изготовленный специально для него на подмосковном заводе.

Я хотел бы вручить этот воздушно-эмульсионный огнетушитель, который хотел бы подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил он на встрече с главой кабинета министров Пак Тхэ Соном

В пресс-службе российского ведомства отметили, что в Пхеньяне у Куренкова были запланированы рабочие встречи с Пак Тхэ Соном и министром по делам стихийных бедствий Ким Чхоль Намом.

Российская делегация обсудила с коллегами из КНДР ключевые направления совместной работы, в том числе взаимодействие Москвы и Пхеньяна в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Куренков отметил, что особенность огнетушителя - синий цвет. Также на нем изображены флаги и гербы Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики в знак "бесконечной дружбы".

Куренков пояснил, что изделие выполнено в единственном экземпляре на подмосковном заводе.

Очень надеемся, что уважаемому Ким Чен Ыну этот огнетушитель не понадобится добавил министр

Ранее сообщалось, что Куренков в Пхеньяне передал главе правительства КНДР привет от Путина.