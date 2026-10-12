Глава МЧС России Куренков прибыл в КНДР с первым рабочим визитом

Глава МЧС России впервые посетил КНДР Глава МЧС России Куренков прибыл в КНДР с первым рабочим визитом

Москва12 окт Вести.Глава МЧС России Александр Куренков впервые отправился с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР), предает ТАСС.

В Пхеньяне у Куренкова запланированы рабочие встречи с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном и министром по делам стихийных бедствий Ким Чхоль Намом, отметили в пресс-службе российского ведомства.

Делегация РФ обсудит с коллегами из КНДР ключевые направления совместной деятельности, в частности, взаимодействие Москвы и Пхеньяна в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ожидается подписание плана совместных мероприятий между МЧС России и Министерством по делам стихийных бедствий КНДР на 2027–2029 годы.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о согласовании сроков визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына.