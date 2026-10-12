Москва12 октВести.МЧС России и министерство по делам стихийных бедствий КНДР подписали план совместных работ в период с 2027 по 2029 год. Подписи поставили руководители ведомств Александр Куренков и Ким Чхоль Нам, сообщает ТАСС.
Убежден, что взаимодействие чрезвычайных ведомств России и Кореи представляет взаимный интерес и является необходимым для наших странсказал Александр Куренков
Соглашение включает в себя четыре направления работы - подготовка и повышение квалификации корейских специалистов на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, оказание содействия корейской стороне в приобретении пожарной и спасательной техники российского производства. Документ предусматривает визит российской делегации МЧС в КНДР для обмена опытом.