РФ подписала с КНДР план совместной работы МЧС на 2027-2029 годы МЧС РФ и КНДР подписали план совместной работы на 2027-2029 годы

Москва12 окт Вести.МЧС России и министерство по делам стихийных бедствий КНДР подписали план совместных работ в период с 2027 по 2029 год. Подписи поставили руководители ведомств Александр Куренков и Ким Чхоль Нам, сообщает ТАСС.

Убежден, что взаимодействие чрезвычайных ведомств России и Кореи представляет взаимный интерес и является необходимым для наших стран сказал Александр Куренков

Соглашение включает в себя четыре направления работы - подготовка и повышение квалификации корейских специалистов на базе Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС, оказание содействия корейской стороне в приобретении пожарной и спасательной техники российского производства. Документ предусматривает визит российской делегации МЧС в КНДР для обмена опытом.