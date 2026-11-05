Куренков рассказал о сотрудничестве между МЧС России и Азербайджана

Куренков оценил уровень сотрудничества между МЧС России и Азербайджана Куренков рассказал о сотрудничестве между МЧС России и Азербайджана

Москва5 ноя Вести.Развитие отношений между МЧС РФ и Азербайджана носит конструктивный и устойчивый характер. Об этом ИС "Вести" рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Он уточнил, что между организациями двух стран был подписан план совместных мероприятий на 2027-2029 годы.

Развитие отношений между МЧС Россией и МЧС Азербайджана носит конструктивный и устойчивый характер. Сегодня мы подписали план совместных мероприятий на 2027-2029 годы. Документ включает в себя штабные тренировки по гражданской обороне, обучение гражданских специалистов в вузах МЧС России, развитие сотрудничества между нашими центрами управления в кризисных ситуациях и участие коллег в салоне комплекс безопасность 2028, а также в учениях "Безопасная Арктика" заявил Куренков

Глава МЧС отметил, что в план мероприятий внесено участие РФ в международных учениях "Каспий 2028".

Отдельно отмечу, что в план внесено участие наших подразделений в международных учениях "Каспий 2028" на территории Азербайджана как продолжение учений "Каспий 2026", которые прошли в сентябре этого года в Астрахани с участием азербайджанских спасателей. Это позволит расширить обмен опытом и отработку навыков реагирования на чрезвычайные ситуации, характерные для Каспийского региона сообщил Куренков

Ранее глава российского ведомства рассказал об участии сборной РФ на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Баку. Он отметил высокий уровень подготовки сборной.