Куренков оценил уровень подготовки участников ЧМ по пожарно-спасательному спорту Глава МЧС Куренков отметил высокий уровень подготовки сборной РФ на ЧМ в Баку

Москва5 ноя Вести.Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил высокий уровень подготовки сборной РФ на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в Баку. Об этом министр заявил в интервью ИС "Вести".

Куренков прибыл в Азербайджан, чтобы поддержать сборную России. Он лично поздравил участников с первыми наградами.

Это не какое-то выведенное элитное подразделение, которое только занимается спортом высоких достижений, нет это не так, это абсолютно реальные действующие сотрудники. Даже сейчас в сборной, если вы у них спросите они назовут свои должности, звания сказал Куренков

В этом году за звание сильнейших борются команды из 20 стран. Россию представляют 24 спортсмена.