Песков: не стоит усматривать какой-то связи между выборами и дизельной сделкой

В Кремле высказались о влиянии выборов в США на дизельную сделку Песков: не стоит усматривать какой-то связи между выборами и дизельной сделкой

Москва5 ноя Вести.Смена курса танкеров, перевозивших российское дизельное топливо в США, никак не связана с итогами выборов в американский Конгресс. Такое мнение на брифинге высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он заявил, что "весь дизель найдет своих покупателей".

Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Какой-то связи с выборами здесь усматривать не стоит, это однозначно отметил Песков

Как стало известно Financial Times, два из трех танкеров с дизельным топливом из России изменили пункт назначения.