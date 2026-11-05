Москва5 нояВести.Смена курса танкеров, перевозивших российское дизельное топливо в США, никак не связана с итогами выборов в американский Конгресс. Такое мнение на брифинге высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее он заявил, что "весь дизель найдет своих покупателей".
Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал. Какой-то связи с выборами здесь усматривать не стоит, это однозначноотметил Песков
Как стало известно Financial Times, два из трех танкеров с дизельным топливом из России изменили пункт назначения.