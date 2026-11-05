Москва5 нояВести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об изменения курса танкерами РФ, которые следовали в Соединенные Штаты с грузом в рамках дизельного соглашения.
Вы знаете, что отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателейсказал он в ходе брифинга
Пресс-секретарь также пояснил, что ситуация с закупкой США российского топлива и, в частности, маршрут движения танкеров, никак не связаны с выборами в Конгресс США.
Ранее Financial Times писала, что два из трех танкеров с дизельным топливом РФ, которые направлялись в порты США, изменили пункт назначения.