Песков: отгруженный по сделке с США российский дизель найдет своих покупателей

В Кремле прокомментировали изменение курса танкеров РФ, следовавших в США Песков: отгруженный по сделке с США российский дизель найдет своих покупателей

Москва5 ноя Вести.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об изменения курса танкерами РФ, которые следовали в Соединенные Штаты с грузом в рамках дизельного соглашения.

Вы знаете, что отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому, естественно, детали здесь не могут быть публичными. Весь дизель найдет своих покупателей сказал он в ходе брифинга

Пресс-секретарь также пояснил, что ситуация с закупкой США российского топлива и, в частности, маршрут движения танкеров, никак не связаны с выборами в Конгресс США.

Ранее Financial Times писала, что два из трех танкеров с дизельным топливом РФ, которые направлялись в порты США, изменили пункт назначения.