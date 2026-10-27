Москва27 октВести.Россия отправила в США три танкера с дизельным топливом, суда уже в пути. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах саммита ФСЭГ.
В настоящее время три корабля. Четвертый еще не вышелсказал он
Новак уточнил, что четвертый танкер отправится в США 28 октября.
Дизельное топливо было отправлено из России в США в рамках соответствующей сделки, о заключении которой глава Белого дома Дональд Трамп заявил 9 октября по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Поставки будут осуществляться не только в Штаты, но и на мировой рынок.