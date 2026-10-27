Новак: три танкера с российским дизельным топливом находятся в пути в США

Три танкера с российским дизелем уже направляются в США Новак: три танкера с российским дизельным топливом находятся в пути в США

Москва27 окт Вести.Россия отправила в США три танкера с дизельным топливом, суда уже в пути. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах саммита ФСЭГ.

В настоящее время три корабля. Четвертый еще не вышел сказал он

Новак уточнил, что четвертый танкер отправится в США 28 октября.

Дизельное топливо было отправлено из России в США в рамках соответствующей сделки, о заключении которой глава Белого дома Дональд Трамп заявил 9 октября по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Поставки будут осуществляться не только в Штаты, но и на мировой рынок.