Москва16 октВести.Министерства энергетики России и США ведут работу по поставкам дизельного топлива. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
Он отметил, что между странами ведется плотное взаимодействие.
Очень плотная работа ведется с нашими американскими коллегами на уровне Министерства энергетики России, Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки на уровне компанийсказал Новак
Ранее вице-премьер рассказал, что Россия планирует к концу года довести экспорт дизельного топлива до примерно 3,5 миллиона тонн в месяц.
9 октября американский лидер Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения, согласно которому Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок.