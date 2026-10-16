Новак заявил о плотной работе Минэнерго России и США по поставкам дизеля

Новак о поставках дизеля Соединенным Штатам: ведется плотная работа Новак заявил о плотной работе Минэнерго России и США по поставкам дизеля

Москва16 окт Вести.Министерства энергетики России и США ведут работу по поставкам дизельного топлива. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он отметил, что между странами ведется плотное взаимодействие.

Очень плотная работа ведется с нашими американскими коллегами на уровне Министерства энергетики России, Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки на уровне компаний сказал Новак

Ранее вице-премьер рассказал, что Россия планирует к концу года довести экспорт дизельного топлива до примерно 3,5 миллиона тонн в месяц.

9 октября американский лидер Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения, согласно которому Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок.