Новак рассказал, как продвигается сделка по поставке топлива в США Новак рассказал, как продвигается топливная сделка с США

Москва20 окт Вести.Американская сторона обозначила свои потребности в размере 300 тысяч тонн дизельного топлива, позже этот объем может быть увеличен. Об этом ИС "Вести" рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Объемы, мы обозначили потребности со стороны наших американских партнеров, сейчас это 300 тысяч тонн. В будущем будем увеличивать в соответствии с договоренностью подчеркнул вице-премьер

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что США придется последовательно смягчать конкретные санкции в отношении дизельного топлива из РФ. Он отметил, что в прямой торговле заинтересован сам Вашингтон.