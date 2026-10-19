Москва19 окт Вести.Вашингтону придется последовательно смягчать отдельные санкции в отношении российских производителей дизельного топлива, поскольку США сами заинтересованы в прямой торговле. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Они [США] сами хотят торговать напрямую. А значит, нужно смягчать санкции в отношении российских производителей дизеля. А это именно те самые компании, которые находятся в листе США. Это "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Газпромнефть". Ну вот. Поэтому стоит ожидать, что последовательно Соединенным Штатам придется смягчать отдельные санкции заявил Юшков

Эксперт также отметил, что американцам выгодно отсрочить введение подобных ограничений и отложить их в долгий ящик до окончания топливного кризиса.