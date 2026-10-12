Аналитик заявил о выгодах для России от дизельной сделки с США Аналитик Юшков: Москва от дизельной сделки с США получит еще ряд преференций

Москва12 окт Вести.Москва от дизельной сделки с США получит ряд преференций. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он напомнил, что инициатором договоренностей по поставкам дизтоплива стали США.

Республиканцам это нужно в преддверии выборов, чтобы упрочить свои позиции. Президенту Трампу нужно показать, что он всячески пытается снизить цены на дизель в США. Россия в любом случае начала бы экспорт дизельного топлива, у нас на внутреннем рынке потребление снижается, потому что заканчиваются сельхозработы; зимой мы потребляем дизеля и бензина значительно меньше, чем летом. Мы в любом случае экспортировали бы дизель, он шел бы в Бразилию, Турцию, Индию, другие страны глобального Юга. А тут мы можем еще и получить определенные преференции отметил эксперт

Юшков пояснил, что Россия движется по пути, когда она в переговорах с США предложила экономические выгоды. Взамен Штаты будут снимать санкции и давить на Украину.

Мы видим, что ситуация развивается по этой траектории. Трамп открыто критикует Зеленского, говорит, что нужно поменять президента, и даже появляется информация, что США могут ограничить предоставление разведданных и оружия Украине, взамен мы будем наращивать экспорт дизеля добавил аналитик

По мнению эксперта Сергея Суверова, сделка принесет РФ валютные поступления и повысит маржинальность поставок.