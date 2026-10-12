Эксперт Суверов рассказал, какой выигрыш получит Россия от дизельной сделки Эксперт Суверов: сделка по дизелю обеспечит России валютные поступления

Москва12 окт Вести.Сделка по поставкам дизтоплива, заключенная между Россией и США, принесет РФ валютные поступления. Об этом ИС "Вести" заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Россия возвращается на западный премиальный рынок нефтепродуктов без дисконтных схем, поэтому выигрыш России состоит в том, что будут максимизированы валютные поступления для России и увеличена маржинальность поставок сказал он

По его словам, объем валютных поступлений может быть значительным.

Если Россия поставит 1 млн тонн дизеля в месяц в декабре, то это может обеспечить нашей стране валютные поступления в сотни миллионов долларов США уточнил он

Ранее для реализации сделки с США правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.