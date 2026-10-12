Москва12 октВести.Сделка по поставкам дизтоплива, заключенная между Россией и США, принесет РФ валютные поступления. Об этом ИС "Вести" заявил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Россия возвращается на западный премиальный рынок нефтепродуктов без дисконтных схем, поэтому выигрыш России состоит в том, что будут максимизированы валютные поступления для России и увеличена маржинальность поставоксказал он
По его словам, объем валютных поступлений может быть значительным.
Если Россия поставит 1 млн тонн дизеля в месяц в декабре, то это может обеспечить нашей стране валютные поступления в сотни миллионов долларов СШАуточнил он
Ранее для реализации сделки с США правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.