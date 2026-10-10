Россия частично сняла запрет на экспорт дизеля Кабмин РФ частично снял запрет на экспорт дизеля

Москва10 окт Вести.Правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что решение было принято в связи с реализацией достигнутых договоренностей между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Во исполнение принятого решения российские нефтяные компании по согласованию с Правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами говорится в заявлении пресс-службы

В правительстве подчеркнули, что указанное решение не затронет интересы российских потребителей.

Соглашение вступает в силу 10 октября. Оно позволит направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп договорился с российским лидером о поставках дизеля из РФ потому, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.