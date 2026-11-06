Москва6 нояВести.Кабмин обеспечивает стабильность на региональных рынках топлива и борется с локальными дефицитами, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с участием представителей Минэнерго, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав регионов.
Было отмечено, что компенсаторные меры, в числе которых импорт нефтепродуктов, реализация внеклассового топлива, введение новых производственных мощностей, позволяют поддерживать стабильность на региональных рынках и бороться с локальными дефицитамиговорится в сообщении
Ранее Новак заявил о планах экспортировать 2,15 млн тонн российского дизеля в ноябре.