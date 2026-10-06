Вице-премьер Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

Москва6 окт Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание, посвященное ситуации на топливном рынке. Участие в нем приняли представители глав регионов, отраслевых предприятий, а также профильных ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

К обсуждению также были привлечены представители Совета Федерации, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и Минтранса.

Минэнерго доложило о текущем состоянии рынка нефтепродуктов, в том числе о накопленных запасах топлива, вводе в эксплуатацию и загрузке производственных мощностей. Отдельно были рассмотрены принимаемые меры по насыщению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом говорится в сообщении пресс-службы

Ранее в правительстве РФ подписали постановление, направленное на поддержку топливной отрасли в стране. Для производителей бензина и дизеля вплоть до конца 2026 года введен особый порядок расчета выполнения минимальных нормативов обязательных биржевых продаж. Эти меры должны поддержать стабильность на внутреннем рынке России.