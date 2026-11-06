Нефтяные компании РФ доложили о мерах по обеспечению внутреннего рынка топливом

Нефтяные компании доложили о мерах по обеспечению внутреннего спроса на топливо Нефтяные компании РФ доложили о мерах по обеспечению внутреннего рынка топливом

Москва6 ноя Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание о ситуации на топливном рынке. Нефтяные компании отчитались о мерах по обеспечению внутреннего спроса на топливо, сообщили в пресс-службе кабмина.

Министерством энергетики был представлен доклад о балансе производства и потребления нефтепродуктов. Как отмечалось, предпринимаемые меры, включая импорт нефтепродуктов и введение новых производственных мощностей, обеспечивают стабильность на региональных рынках и позволяют бороться с локальными дефицитами.

Отраслевые компании отчитались о принимаемых мерах по удовлетворению внутреннего спроса на топливо, в числе которых увеличение производства нефтепродуктов, импорт топлива, перестройка логистических цепочек говорится в сообщении

Новак призвал участников совещания "держать руку на пульсе" относительно ситуации на рынке нефтепродуктов и своевременно принимать все меры для ее балансировки.