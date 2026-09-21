Кабмин РФ проработает меры реагирования на топливном рынке Новак поручил рассчитать пути подъема производства топлива и коррекции импорта

Москва21 сен Вести.Правительство РФ и профильные ведомства совместно разработают риск-сценарии для топливного рынка со своевременными мерами реагирования. Соответствующее поручение дал вице-премьер России Александр Новак.

Он провел совещание, где заслушал доклады в том числе о состоянии топливной инфраструктуры, загрузке мощностей производства.

Отдельно отмечена необходимость учитывать возможные риски и предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива уточнили в пресс-службе кабмина

Ранее стало известно, что в России объем закупок бензина и дизельного топлива вырос на 30% в период с января по август по сравнению с предыдущим годом.