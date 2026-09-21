"Ведомости" сообщили о росте числа тендеров на бензин и дизель

Госзакупки топлива в России за восемь месяцев выросли на 30% "Ведомости" сообщили о росте числа тендеров на бензин и дизель

Москва21 сен Вести.Объем госзакупок бензина и дизельного топлива в России в январе-августе 2026 года вырос на 30% в денежном выражении и достиг 289 миллиардов рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные системы "Тендерплан".

По данным издания, больше всего тендеров было объявлено в июне - 7,2 тысячи, что на 23% больше показателя прошлого года. В денежном выражении максимум был зафиксирован в марте, накануне сезона повышенного спроса, - 58,6 миллиарда рублей. Средняя стоимость закупки за восемь месяцев выросла до 6,7 миллиона рублей.

Данные сервисов "Контур.Закупки" и "Ростендер", учитывающих в том числе контракты на поставку небольших объемов топлива, также указывают на рост закупок. Первый сервис зафиксировал увеличение числа тендеров на 35%, второй - на 20%.

По данным "Ростендера", по количеству тендеров лидируют Татарстан с 5,4 тысячи контрактов, Краснодарский край с 4,2 тысячи и Самарская область с 3,7 тысячи. При этом часть закупок проводится на закрытых площадках, а некоторые заказчики не публикуют стоимость контрактов, что затрудняет подсчет средних цен.

Ведущий эксперт УК "Финам менеджмент" Дмитрий Баранов в разговоре с "Ведомостями" выразил мнение, что государство стремится обеспечить запасы нефтепродуктов на случай дефицита.

По словам Баранова, увеличение госзакупок также может усилить конкуренцию между потребителями, поскольку общий объем доступного топлива ограничен из-за сложностей с производством.

Ранее правительство РФ продлило временный запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Меры будут действовать до конца октября.