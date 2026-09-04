Москва4 сенВести.В Ямало-Ненецком автономном округе на АЗС выросли очереди – спрос на топливо подскочил из-за начала учебного года и возвращения отпускников. Об этом сообщило правительство региона на платформе MAX.
На автозаправочных станциях региона наблюдаются очереди из-за повышенного спроса на топливо, вызванного началом учебного года и возвращением жителей из отпусковговорится в публикации
Отмечается, что потребление за последние дни увеличилось на 30 процентов. Похожая картина наблюдается и в других субъектах Российской Федерации.
Власти держат связь с поставщиками. Бензовозы ходят по графику, выгрузка идет без сбоев, а новые партии уже в пути. Топливо поступает в плановом режиме. В приоритете – обеспечение экстренных и социальных служб.
Ситуация остается под контролем.