На Ямале зафиксирован рост спроса на топливо на 30 процентов На Ямале из-за повышенного спроса выросли очереди на АЗС

Москва4 сен Вести.В Ямало-Ненецком автономном округе на АЗС выросли очереди – спрос на топливо подскочил из-за начала учебного года и возвращения отпускников. Об этом сообщило правительство региона на платформе MAX.

На автозаправочных станциях региона наблюдаются очереди из-за повышенного спроса на топливо, вызванного началом учебного года и возвращением жителей из отпусков говорится в публикации

Отмечается, что потребление за последние дни увеличилось на 30 процентов. Похожая картина наблюдается и в других субъектах Российской Федерации.

Власти держат связь с поставщиками. Бензовозы ходят по графику, выгрузка идет без сбоев, а новые партии уже в пути. Топливо поступает в плановом режиме. В приоритете – обеспечение экстренных и социальных служб.

Ситуация остается под контролем.