Росстат: цены на бензин в июле в месячном сравнении выросли на 6,5%

В России подорожал бензин Росстат: цены на бензин в июле в месячном сравнении выросли на 6,5%

Москва26 авг Вести.В России средние потребительские цены на бензин в июле текущего года увеличились на 6,5% по сравнению с показателями, зафиксированными в предыдущем месяце. Об этом следует из материалов Росстата.

При этом, в соответствии с документом, производители бензина повысили оптовые цены на 4,7%.

Вместе с тем в годовом выражении потребительские цены на бензин во втором месяце лета возросли на 25,9%.

По данным ведомства, рост стоимости бензина на 6,5% и более отмечался в 36 субъектах России. Что касается снижения цен, оно было зафиксировано в Иркутской области и Чувашии. В Москве и Санкт-Петербурге за это период бензин подорожал на 2,3% и 0,9% соответственно.