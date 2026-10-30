Москва30 октВести.В октябре Россия планирует экспортировать 510 тыс. тонн дизельного топлива, а в ноябре - 2,15 млн тонн, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Мы планируем, что в ноябре этот объем составит примерно 2,15 млн тонн в ноябре. То есть, если на октябрь у нас было 510 тыс. тонн, на ноябрь планируем большесказал Новак
На вопрос о планах на начало следующего года вице-премьер ответил, что они будут зависеть от ситуации.
Также Новак отметил, что правительство России готовит продление запрета на экспорт российского дизеля до конца января 2027 года с рядом исключений для мирового рынка.