Москва16 окт Вести.Мощности по производству дизельного топлива в России в два раза превышают потребности внутреннего рынка потребления, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ИС "Вести".

Любые атаки [на НПЗ], конечно, если они приводят к остановке основного оборудования, чтобы обеспечить ремонт, негативно влияют на выпуск продукции, это понятно. Учитывая, что у нас мощности по производству дизельного топлива в два раза превышают потребности внутреннего рынка, даже с учетом ремонтных работ по отдельным установкам, его хватает и для обеспечения внутреннего рынка, и для того, чтобы обеспечивать поставки на экспорт