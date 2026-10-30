Москва30 октВести.Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в России сформирован достаточный объем запасов зимнего дизельного топлива. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Достаточносказал Новак
Он также отметил, что объемы производства и запасы формируются в соответствии с производственной программой предприятий.
Ранее в правительстве уже сообщали, что электростанции и предприятия ЖКХ накопили резервы топлива выше нормативов для бесперебойной работы в отопительный сезон.