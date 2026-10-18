Новак: на рынке в РФ сложился профицит дизеля, который нужно экспортировать Новак: РФ потребляет 3,5-4 млн тонн дизеля в месяц, есть профицит для продажи

Москва18 окт Вести.На российском рынке дизеля сложился профицит, и чтобы не сокращать объемы переработки топлива, его необходимо поставить на мировые рынки. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

Зампред правительства отметил, что обеспечение потребностей внутреннего рынка дизелем - приоритет. Однако мощности нефтеперерабатывающих заводов с точки зрения дизеля в два раза выше, чем потребности внутреннего рынка.

Мы потребляем примерно 3,5-4 млн тонн в месяц. И 3,5 млн дополнительно поставляем на мировой рынок. То есть сейчас у нас сложился профицит на внутреннем рынке. И для того, чтобы наши заводы не уменьшали объемы переработки, поскольку некуда складировать излишки, мы должны поставить объемы на мировой рынок. И до запрета на экспорт в июле этого года мы поставляли на мировой рынок. Сейчас есть возможность, в соответствии с договоренностями президентов направлять в том числе в США сказал Новак

Запрет на экспорт дизеля из России сохраняется до 31 октября.