Новак: ряд стран запретил экспорт дизеля, чтобы обеспечить энергобезопасность Новак: ряд стран запретил экспорт дизеля из соображений энергобезопасности

Москва2 окт Вести.Некоторые страны запретили продажу за рубеж дизельного топлива, чтобы сохранить собственную энергетическую безопасность в условиях текущей мировой ситуации. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, чьи слова передает РИА Новости.

По мнению политика, власти Китая тоже приняли подобное решение из соображений национальной энергобезопасности.

Еще несколько стран уже несколько месяцев назад приняли решение запретить экспорт добавил Новак

Ранее стало известно, что Китай отменил часть октябрьских экспортных поставок дизеля и бензина для восполнения спроса на внутреннем рынке.

Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, решение китайских экспортеров снизить экспортные отгрузки топлива может усугубить ситуацию на мировом рынке.