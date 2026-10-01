Москва1 окт Вести.Китайские экспортеры сняли часть октябрьских партий нефтепродуктов. Отмена затронула в том числе бензин и дизель, сообщает Bloomberg.

Китайские нефтеперерабатывающие предприятия приостановили экспорт нефтепродуктов в регионы за пределами Гонконга и Макао до получения дальнейших указаний из Пекина говорится в материале

Самый крупный покупатель в Азии отдает приоритет собственному рынку. Это решение связано с длительной турбулентностью на глобальных энергетических рынках, что привело к изменению приоритетов в распределении ресурсов.

Компания сообщает, что данное решение может привести к изменению цен на нефтепродукты как на международном, так и на внутреннем рынке Китая. Возможно, это также повлияет на логистику и цепочки поставок для компаний, зависимых от китайских поставок. Таким образом, это решение китайских экспортеров отражает их стремление к обеспечению энергетической безопасности и стабильности в условиях глобальной нестабильности.

Ранее аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов выразил мнение, что в ближайшее время в европейских государствах можно ожидать обострение топливного кризиса. Новые пути импорта топлива не помогут Европе исправить ситуацию.