Москва1 окт Вести.Решение китайских экспортеров снизить экспортные отгрузки топлива может усугубить ситуацию на мировом рынке, заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Это усугубляет и так имеющийся кризис на мировом рынке. Китай, хоть и импортер нефти, но при этом много перерабатывает, у него образуются периодически излишки, и он продает готовые нефтепродукты. Сейчас он запирает топливо на внутреннем рынке, чтобы не было роста цен на китайском рынке объяснил он

При этом для остального мира такое решение обернется проблемами.

Для остального мира, остальных потребителей, Европы в том числе это плохая новость, потому что чем меньше поставок на мировой рынок, тем больше дефицит и больше цена сказал Юшков

Эксперт отметил, что Китай за счет сокращения экспорта не заработает дополнительных средств на внешнем рынке, но сохранит стратегический подход, не разогнав цены на внутреннем рынке.

Главное, что он внутренний рынок защитит, а значит, себестоимость товаров, которые производятся в Китае, будет ниже, чем, например, в Европе или где-то, где используется более дорогое топливо. Китай здесь выбирает стратегические приоритеты, поддерживает конкурентоспособность своей экономики и защищает рынок сказал он

Ранее агентство Reuters выяснило, что США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва ради снижения цен на мировом рынке.