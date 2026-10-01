США потребовали от Франции и Германии высвободить запасы дизеля Reuters: США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля

Москва1 окт Вести.США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва ради снижения цен на мировом рынке, сообщило Reuters. В противном случае, как отметили источники агентства, Вашингтон введет запрет на экспорт этого топлива.

Один из источников издания отметил: Штаты хотят, чтобы входящие в состав Евросоюза страны в течение полугода высвободил 120 миллиона баррелей дизеля из запасов.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп размышляет над запретом на экспорт дизельного топлива из США. Американский лидер отметил, что разговаривает на эту тему с главой Минэнерго Штатов Крисом Райтом и министром внутренних дел страны Дагом Бургумом. По их мнению, как заметил Трамп, такой шаг "поможет снизить цены на дизельное топливо, но может повысить цены на другие вещи".