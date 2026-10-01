Трамп назвал крупнейшую проблему для мирового рынка дизельного топлива Трамп назвал удары Киева по НПЗ в РФ крупнейшей проблемой для рынка дизтоплива

Москва1 окт Вести.Конфликт вокруг Украины и удары по российским нефтеперерабатывающим заводам стали главными факторами, которые спровоцировали напряженность на мировом рынке дизельного топлива. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме.

То, что произошло в России с Украиной [удары по НПЗ], стало действительно самой большой проблемой для дизеля сказал американский лидер

В свою очередь, министр энергетики США Крис Райт отметил, что США все так же испытывают нехватку дизельного топлива. По его мнению, его дефицит во многом обусловлен прекращением экспорта дизельного топлива из России, а также перебоями с поставками из стран Ближнего Востока и КНР.

Ранее глава Белого дома заявил, что пока размышляет над запретом на экспорт дизельного топлива из США. При этом он отметил, что возможный запрет на экспорт дизтоплива поднимет цены на "другие вещи" в стране.