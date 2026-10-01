Москва1 окт Вести.США намереваются за счет резервов европейских стран стабилизировать ситуацию на рынке топлива, заявил ИС "Вести" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По информации Reuters, США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва ради снижения цен на мировом рынке. Речь идет о высвобождении в течение полугода 120 миллиона баррелей дизеля из запасов.

Подобный выброс должен насытить весь мировой рынок и в том числе повлиять на Соединенные Штаты, потому что Трампа именно это беспокоит сказал он

Эксперт отметил, что в США обновился исторический рекорд по стоимости дизеля на внутреннем рынке. В преддверии выборов в Конгресс данная ситуация является невыгодной республиканцам.

И партнеры Трампа по Республиканской партии просят его что-то сделать. В США такая политическая культура: если бензиновый дизель дорожает - сразу винят действующую администрацию, и уровень поддержки ее снижается. И Трамп идет по пути, что надо за чужой счет по сути стабилизировать рынок. Чтобы, когда европейцы выпустят дополнительные объемы на рынки, то цена снизится. А значит тогда она снизится и в США пояснил Юшков

Поскольку Соединенные Штаты сами являются экспортерами дизеля, то цена у американских компаний такая же, как на мировом рынке, минус стоимость доставки.

То есть у каждой американской компании есть свобода выбора, куда поставить дизель - на внутренний рынок или на внешний. Они поставят туда, где больше цена. Если европейцы из своих резервов направят дизель на свой рынок, на внешний рынок, насытят его, то цены упадут добавил он

Ранее стало известно, что глава Белого дома Дональд Трамп размышляет над запретом на экспорт дизельного топлива из США.