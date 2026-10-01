В РФ объяснили маневр США с поставками дизеля в Европу Аналитик Юшков: Трамп хочет вынудить Европу закупать дизель в США

Москва1 окт Вести.Власти США хотят не только за счет Европы стабилизировать цены на рынке топлива, но и впоследствии реализовать странам ЕС американский дизель. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По сообщению агентства Reuters, что США требуют от Франции и Германии высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва ради снижения цен на мировом рынке.

По мнению Юшкова, на данный момент американские власти ищут безболезненный для себя вариант влияния на цену топлива на мировом рынке.

Потому что иначе президенту США Дональду Трампу самому придется что-то делать. Либо разрешать конфликт с Ираном, чтобы открылся Ормузский пролив и нефтепродукты с Ближнего Востока поступили на мировой рынок. Но это значит, что надо идти Тегерану навстречу, на уступки, на компромиссы, а Трамп этого не хочет, либо нужно жестко давить на Украину и заставлять ее отказаться от ударов по российским НПЗ. И максимально безболезненный для Соединенных Штатов сценарий, если европейцы выпустят свои запасы отметил он

При этом, добавил аналитик, в последующем США могут вынудить европейцев покупать дизель у американских компаний. Ведь потраченные резервы необходимо будет восполнить.