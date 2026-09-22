Москва22 сен Вести.Фундаментальной проблемой России сейчас является обеспечение безопасности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, если бы НПЗ работали в стандартном режиме, то у России хватало бы топлива как на внутренний рынок, так и на внешний.

Ну, конечно, основная фундаментальная проблема для нас — это обеспечение безопасности НПЗ. То есть, если бы у нас все заводы работали стандартно, в нормальном режиме, то, конечно, у нас было бы топливо и для внутреннего рынка, и для экспорта, и не надо было ничего ограничивать. Но сейчас, конечно, часть НПЗ выходит из ремонта, часть наоборот заходит на ремонт, к сожалению. Но ситуация лучше, чем летом, в плане того, что уменьшается объем потребления. А тогда летом, в первую волну, в июне наоборот росла, в августе это был пик потребления, особенно бензина объяснил Юшков

Также он отметил влияние российских НПЗ на мировые рынки.

Сейчас потребление будет снижаться, и в этом плане хоть за счет этого фактора рынок будет стабилизироваться. Но главная фундаментальная задача наша, конечно, обеспечить безопасность НПЗ. Тогда все остальные меры просто будут неактуальными, можно будет отменить их, вернуться к евро пять только и так далее. Поэтому здесь вот главная задача действительно обеспечить безопасность НПЗ. Мировые рынки в этом плане на нас не влияют, наоборот, скорее мы влияем на мировые рынки добавил аналитик

Ранее Игорь Юшков в эфире "Соловьёв Live" рассказал о стабилизации топливной ситуации на российском рынке. Пока ажиотаж на заправках снижается, правительство продумывает долгосрочные меры по развитию сети мини-НПЗ.