Новак назвал преимущество поставок дизеля из России на мировые рынки Новак: поставки дизеля из РФ позволят сбалансировать ситуацию на мировом рынке

Москва12 окт Вести.Поставки дизеля из России на мировой рынок позволят сбалансировать ситуацию с топливом на фоне блокировки Ормузского пролива, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он обратил внимание на то, что из-за блокады Ормузского пролива на мировом рынке складывается нелегкая ситуация.

Сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе, с уменьшением вообще мощностей переработок в мире из-за того, что и инфраструктура, и логистика нарушены сказал Новак

Также Новак заявил, что экспорт дизельного топлива в США не нанесет ущерба российскому внутреннему рынку.