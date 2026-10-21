Новак: на внутренний рынок РФ поставки дизеля США не окажут влияния, это излишки Новак: на внутренний рынок РФ поставки дизеля США не окажут влияния, это излишки

Москва21 окт Вести.На внутренний рынок РФ поставки дизеля США не окажут влияния, это излишки, заявил ИС "Вести" вице-премьер Александр Новак.

На внутренний рынок это никак не окажет влияния, потому что на экспорт поставляются только объемы, которые излишни. Для нас приоритет - обеспечение рынка. И Россия всегда поставляла на экспорт дизельное топливо пояснил он

Вице-премьер также сообщил, что дизель пойдет в Соединенные Штаты из морских портов России, которые обычно и занимались его экспортом, в первую очередь на Балтике.