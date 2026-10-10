Новак: решение об экспорте дизеля не затронет интересы внутреннего потребителя

Решение об экспорте дизеля не затронет потребителей в России, заявил Новак Новак: решение об экспорте дизеля не затронет интересы внутреннего потребителя

Москва10 окт Вести.Решение правительства России о частичном снятии запрета на экспорт российского дизельного топлива не затронет интересы потребителей в России, заявил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что дизельное топливо в России производится на российских нефтеперерабатывающих заводах из отечественного сырья.

Указанное решение не затронет интересы российских потребителей… Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок цитирует Новака пресс-служба правительства РФ

Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соглашения о поставках дизельного топлива из РФ на мировой рынок. По словам Трампа, Россия поставит 300 тыс. тонн дизельного топлива в ближайшее время, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн позднее.

После достижения этой договоренности кабмин РФ принял решение частично снять запрет на экспорт российского дизеля.