Москва16 октВести.Россия планирует к концу года довести экспорт дизельного топлива до примерно 3,5 миллиона тонн в месяц. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на РЭН-2026, комментируя поставки российского дизтоплива на мировой рынок.
К концу года планируем выйти на те уровни, которые мы и ранее поставляли на мировые рынки - это 3,5 миллиона тонн в месяц примерносказал Новак
Договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок была достигнута 9 октября президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
После этого Трамп вновь выразил недовольство тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский не готов к мирным договоренностям и не хочет прекращать удары по российским НПЗ. Американский президент также заявил, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией.
Ранее Новак сообщил ИС "Вести", что Россия при необходимости может рассмотреть возможность импорта топлива из стран Евразийского экономического союза.