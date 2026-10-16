Новак: к концу 2026 года РФ выведет экспорт дизеля на уровень 3,5 млн тонн

Новак рассказал, сколько дизеля РФ будет экспортировать Новак: к концу 2026 года РФ выведет экспорт дизеля на уровень 3,5 млн тонн

Москва16 окт Вести.Россия планирует к концу года довести экспорт дизельного топлива до примерно 3,5 миллиона тонн в месяц. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на РЭН-2026, комментируя поставки российского дизтоплива на мировой рынок.

К концу года планируем выйти на те уровни, которые мы и ранее поставляли на мировые рынки - это 3,5 миллиона тонн в месяц примерно сказал Новак

Договоренность о поставках российского дизельного топлива на мировой рынок была достигнута 9 октября президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

После этого Трамп вновь выразил недовольство тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский не готов к мирным договоренностям и не хочет прекращать удары по российским НПЗ. Американский президент также заявил, что Украине нужен новый лидер, способный договориться с Россией.

Ранее Новак сообщил ИС "Вести", что Россия при необходимости может рассмотреть возможность импорта топлива из стран Евразийского экономического союза.