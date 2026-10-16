Новак ответил на вопрос об импорте топлива из стран ЕАЭС в Россию

Новак: РФ при необходимости рассматривает вопрос импорта топлива из стран ЕАЭС Новак ответил на вопрос об импорте топлива из стран ЕАЭС в Россию

Москва16 окт Вести.Россия при необходимости готова рассмотреть вопрос импорта топлива из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Он подчеркнул, что Россия с дружественными государствами действует на взаимовыгодных условиях.

Мы, особенно со странами, входящими в Евразийский экономический союз, взаимодействуем на взаимовыгодной основе и по поставкам энергетических ресурсов и по возможности переработки нашей нефти и наших энергетических ресурсов. При необходимости рассматриваются в том числе и вопросы, касающиеся поставок топлива и на территорию РФ сказал Новак

По словам вице-премьера, в рамках сотрудничества РФ поставляет в Казахстан порядка 1 млн тонн нефтепродуктов.

Если говорить про Казахстан, у нас на сегодняшний день баланс складывается таким образом, что мы примерно в год поставляем более 1 млн тонн нефтепродуктов именно в Казахстан из Российской Федерации заметил Новак

В пятницу, 16 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола о возобновлении действия соглашения с РФ о поставках нефти и нефтепродуктов в Казахстан.